محافظ أسيوط يبحث آخر مستجدات المشروعات التنموية بقرى "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط معدلات الأداء ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع، وتذليل العقبات وتكثيف الجهود لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعًا بتكلفة 266 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 98 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه.

بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعًا "1227 فصلًا دراسيًا" بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 146 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والرى 41 عملية بإجمالى 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعًا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 97 مشروعًا، والاتصالات 149 مشروعًا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و14 مشروعًا متنوعًا ما بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و146 برج محمول و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بإجمالي مشروعات تصل إلى 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

وأكد المحافظ على تضافر كل الجهود لسرعة الانتهاء من كل المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم، لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وشدد اللواء عصام سعد، على ضرورة الإشراف الميداني اليومي على الأعمال الإنشائية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع، مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كل المعوقات التي تقف حائلًا أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة، خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.