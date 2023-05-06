السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة سوهاج: رصف شارع هندسة الرى بجهينة بطول 750 مترًا

رصف شارع هندسة الري
رصف شارع هندسة الري بجهينة

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، في أعمال رصف شارع "هندسة الري" بطول 750 مترًا مزدوجًا، ضمن خطة الرصف 2022 /2023 بمركز جهينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم بدء العمل في إعادة رصف شارع "هندسة الري" بداية من مدرسة جهينة الثانوية الزراعية شمالًا، حتى التقاطع مع شارع "الشهداء" جنوبًا، مشيرًا إلى أن أعمال المتابعة مستمرة بصفة دورية لحين الانتهاء من أعمال الرصف بالكامل، وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ.

2022 2023 اعادة رصف الاشتراطات الفنية الأقماح المحلية الإنتهاء من أعمال الشهداء الشون والصوامع الوحدات المحلية

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