السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 314 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الأجهزة التنفيذية نجحت فى إزالة (314) حالة تعدى بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء الموجة وحتى 4 مايو الجارى، موجهاً بتوحيد الجهود والاستمرار في تنفيذ الإزالات حتى إنتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأوضح محافظ المنوفية أن الإزالات تنوعت ما بين إزالة (75) حالة تعدي ( مباني أملاك دولة ) بمساحة اجمالية (10253) م2 ، و (51) حالة ( زراعة أملاك دولة ) بمساحة ( فدان و12 قيراط و 2 سهم ) ، فيما تم إزالة (105) حالة تعدى آخرى على الأراضى الزراعية ( أملاك خاصة ) بمساحة ( 13 ألف و 700) م ، وكذا تنفيذ (51) متغير مكانى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة تزيد عن ( 4 آلاف و 613) م ، وإزالة (32) حالة أخرى بناء بدون ترخيص بمساحة تقدر بـ ( ألفان و423) م .
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال غرفة العمليات المركزية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف ، مشدداً باستمرار التنسيق التام مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى ، مع الإستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.

32 حالة 19 مايو المقبل اقتصاد القومي إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التعديات على أراضي أملاك الدولة التعديات على أراضي

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