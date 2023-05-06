الصحافة الهندية تواصل إبراز تصريحات وأنشطة زيارة مفتي الجمهورية للهند

واصلت وسائل الإعلام الهندية إبراز أنشطة زيارة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى الهند والتي بدأت الإثنين الماضي التقى فيها عددًا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند.

ونشرت الصحافة الهندية مقالًا مهمًا للمفتي حمل عنوان: "رسالة سلام إلى الهند من العالم الإسلامي" أكد فيه على أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا عبر تاريخها إلى التفاعل مع القضايا والتحديات المعاصرة، ونبذ الفكر المتشدد والمتطرف، وهو الأمر الذي يجب إبرازه خاصة في ظل تساؤل بعض الغربيين وانشغالهم بسؤال: "أين المسلمون المعتدلون" ويرون أن القلة التي تمارس التطرف هي التي تمثل الإسلام، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن إدراك الواقع والتفاعل مع القضايا المعاصرة أمرًا ضروريًا للمسلمين وهو منهج المؤسسة الدينية الرسمية في مصر منذ القرن التاسع عشر.

وقد تناولت صحيفة "Hindustan Times" الهندية تصريحات فضيلة المفتي لشبكة “ANI” التلفزيونية الرسمية في الهند والتي تحدث فيها عن القواسم المشتركة بين التجربتين المصرية والهندية في تحقيق المواطنة الكاملة والعيش المشترك التي وفرت فيها كل من الهند ومصر لكل فرد من مواطنيها حقوقًا متساوية بغض النظر عن خلفياتهم اللغوية أو الدينية أو العرقية، وأن كل فرد يتمتع بالمواطنة الكاملة وهم مندمجون جيدًا في نسيج واحد.

دور محوري

فيما نقلت صحيفة “The print” تصريحات المفتي التي أكد فيها أن رجال الدين الوسطيين في مصر والهند يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والعالم الإسلامي بشكل عام ومصر بشكل خاص، وتأكيده على أنه يجب على رجال الدين أن يتخذوا إجراءات استباقية ليس فقط في حل النزاعات الدولية ولكن في منع النزاعات قبل اندلاعها خاصة تلك التي تقوم على أساس ديني.

أما موقع "Latestly" الذي يبث بعدد من اللغات الهندية فضلًا عن اللغة الإنجليزية فنشر تصريحات مفتي الجمهورية التي تحدث فيها عن زيارته لجامعة الثقافة الإسلامية والتي شعر فيها أنها جامعة مفتوحة لكافة أعضاء هيئة التدريب والطلاب من مختلف الديانات، مشيرًا أنه على مدار التاريخ كان هناك زيارات متبادلة بين علماء الدين من مصر والهند، بل وعلى مستوى التبادل الطلابي كذلك، معربًا عن أمله في أن يزداد هذا التبادل للعلماء والطلاب في المستقبل.

بينما تابع موقع Twenty Four News باللغة الهندية والإنجليزية لقاء فضيلة مفتي الجمهورية بسماحة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند والتي أكد فيها على أهمية التعاون بين مصر والهند في المجال الديني والإفتائي واستعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم الإفتائي وتدريب علماء الهند على الإفتاء.