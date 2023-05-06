السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 10 آلاف طن و610 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و610 شاحنات، و435 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 295 شاحنة، و424 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 315 شاحنة و11 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1500 طن بضائع و236 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستقبل الميناء اليوم العبارة ايلة بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين ايلة وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1780 راكبًا بموانئها.

تداول 10 آلاف طن 610 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ووصول 393 سيارة بوزن 790 طن لميناء بورتوفيق البحر الاحمر الاحمر البحر بموانئ

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