هل التهاب الملتحمة أو العين الوردية عرض جديد لمتغير "Covid Arcturus"؟

أُدرج أحد مظاهر العين لـ Covid-19 أو التهاب الملتحمة أو العين الوردية من بين العديد من أعراض المرض الفيروسي منذ ظهور الوباء، ومع ذلك ، فقد واجه عدد قليل جدًا من الأشخاص هذه الأعراض النادرة لـ كوفيد 19 في الموجات السابقة، تبين أن العين الوردية قد عادت إلى الظهور مع عدوى Covid التي يقودها XBB.1.16 أو Arcturus وتم الإبلاغ عنها في الغالب عند الأطفال. ومع ذلك ، لا يزال الأطباء غير متأكدين مما إذا كانت العين الوردية مرتبطة بشكل مباشر بـ Arcturus “ المتغير الجديد” أو كأعراض جديدة ويقولون إنه من السابق لأوانه قول ذلك.

XBB.1.16 المعروف باسم “أركتوروس” هو نوع فرعي من اوميكرون وهو ثاني أكثر سلالات فيروس كورونا شهرة مع معدل انتقال مرتفع.

وفقًا الدكتور راجيف جوبتا، مدير الطب الباطني ، مستشفى سي كيه بيرلا، أن التهاب الملتحمة هو التهاب شديد العدوى يصيب الغشاء الخارجي لمقلة العين والجفن الداخلي يسمى الملتحمة وهي الطبقة الرقيقة الصافية التي تغطي السطح الأبيض للعين والجفن الداخلي، والأعراض الشائعة لالتهاب الملتحمة هي احمرار العين، إفرازات أو تقشر على الجفون، دموع العين، تمزق مفرط، شعور محبب أو خدش في العين، حساسية للضوء وألم في العينين.

ما الجديد في أركتوروس؟

كما جاء في التقرير الذي تم نشره عبر موقع “hindustantimes” يحتوي على طفرات إضافية في بروتين السنبلة بسببه أصبح أكثر عدوى ومن المرجح أن يفلت من المناعة من العدوى والتطعيم في وقت سابق، ومع ذلك تظل الأعراض خفيفة.

في حين أن هناك أعراض التهاب الحلق والحمى الشديدة وسيلان الأنف والصداع المتكرر ومشاكل الجهاز الهضمي والإسهال وآلام العضلات والمفاصل، فإننا نتلقى أيضًا شكاوى من اللون الأحمر عيون. هناك احتمال أن يكون هذا أحد أعراض هذا البديل الجديد، ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك.

كما أن العين الوردية الملقب بالتهاب الملتحمة هو التهاب وانتفاخ الغشاء الشفاف الذي يغطي جفن العين والرموش. يظهر مع احمرار وحكة وشعور بشجاعة (في العين من جانب واحد أو ثنائي) وتطور قشرة فوق الجفون / الرموش.

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بها هو إمكانية لمس العين بانتظام بعد لمس الأنف والفم، كما أن فيروس Covid-19 لديه ميل إلى إصابة الأغشية مثل الرئة والعينين والأنف، هو حدوث زيادة في الإصابة بالعين الوردية في الفئة العمرية المسنة بسبب الاستخدام العالي للنظارات أو العدسات.