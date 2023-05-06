تهنئة الرئيس السيسى للملك تشارلز وحملات الصحة تتصدر "صحف القاهرة" اليوم

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من أخبار الشأن المحلي بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن الدولي.

ففي صحيفة "الأهرام" قالت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة المخصصات المالية لشركات الكهرباء ٣٠%، لرفع مستوى منظومة الكهرباء، وتحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرارها على مستوى الجمهورية، وذلك فى أكبر خطة حكومية استثمارية يتم تنفيذها خلال العام المالى المقبل، ابتداءً من يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الخطة تستهدف تدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية من خلال حزمة برامج عاجلة، لتحديث الشبكات، وتحسين الخدمة، وتلبية متطلبات التنمية، لمواجهة الأحمال، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للأصول القائمة، والتوسعات الجديدة من أجل ضمان تأمين واستقرار التغذية الكهربائية، وتطوير أداء الشركات من خلال عدة محاور وآليات تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية فى مجالات التوزيع.

وأضافت الصحيفة في شأن آخر أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإعداد وتجهيز عدد من اللجان التجنيدية تم الدفع بها إلى محافظات مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء وأسوان "منطقة حلايب وشلاتين"، وذلك لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم حيث تبدأ لجان محافظة مرسى مطروح أعمالها خلال الفترة من ١٥ الى ٢٣ فبراير ومحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ١١ الى ١٦ مارس ومحافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من ١٢ إلى ١٦ مارس ومحافظة شمال سيناء خلال الفترة من ١٨ الى ٢٠ مارس وذلك فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فيما يخص إنهاء المواقف التجنيدية والرد على جميع الاستفسارات التجنيدية لأبناء تلك المحافظات.

وفي شأن آخر، قالت الصحيفة إن لجنة تضم قيادات مجالس وإدارات وزارة التعليم العالى سوف تنتهي خلال الساعات المقبلة من صياغة الإجراءات التنفيذية الخاصة بقبول تحويلات الطلاب المصريين العائدين من جامعات ومدارس السودان، إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأضافت أنه بمجرد انتهاء اللجنة من صياغة متطلبات وإجراءات التحويل خلال الـ 48 ساعة المقبلة، سيتم إعلان آليات قبول كل فئة من فئات الطلاب العائدين، والمقاصات العلمية لكل تخصص أو الاختبارات المتطلبة وتحديد مواعيد استقبال الطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات للحصول على إفادات الاعتماد والتحويل قبل نهاية الأسبوع الحالى.

وعالميا، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه تنطلق فى المملكة المتحدة، اليوم، المراسم الرسمية لتتويج الملك تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا، على عرش بريطانيا فى مراسم تاريخية مهيبة، تعود تقاليدها لأكثر من ألف عام.

وأضافت أنه ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التتويج، وينقل تهنئة الرئيس السيسى إلى الملك تشارلز الثالث، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن المراسم تبدأ بتحرك الموكب الملكى من قصر «باكنجهام» إلى كنيسة «ويستمنستر آبى» فى موكب عسكرى ضخم، تشارك فيه ٦٠ طائرة عسكرية من طراز «سبيتفاير» التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية، و٥ آلاف جندى من أفراد القوات المسلحة البريطانية، وينضم إليهم جنود من أكثر من ٣٠ دولة من دول الكومنولث، فى أضخم حدث دولى منذ عقود.

وأكدت أن المراسم يقودها رئيس أساقفة كانتربرى زعيم كنيسة إنجلترا، بوصفه أكبر رمز دينى لأتباع المذهب الأنجيليكانى. وسيحضر مراسم التتويج، التى تبلغ تكلفتها أكثر من ١٠٠ مليون جنيه إسترلينى، أكثر من ٢٣٠٠ شخص من رؤساء الدول، وقادة الاتحاد الأوروبى، وأفراد عائلات ممالك أخرى فى أنحاء العالم.

وفي صحيفة "أخبار اليوم" قالت الصحيفة إن وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص ٨ ملايين و ۳۰۰ ألفا و۷۳۰ طالبا بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الجاري.

ونقلت الصحيفة عن د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن المبادرة تستهدف فحص الطلاب المصريين وغير المصريين في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك بـ ٣٠ ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر حتى نهاية العام الدراسي الجارى بجميع المحافظات.

وأشارت الصحيفة إلى أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

وفي شأن آخر نقلت الصحيفة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قوله إن ما تشهده المساجد في مصر من عمارة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد إنجازا غير مسبوق، وأشاد الوزير بالجهود المبذولة وتذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هذا الأمر.

وأكد الوزير، خلال تفقده أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة عقب أداء صلاة الجمعة أمس، أن الوزارة - فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية تسعى جاهدة لتطوير مساجد آل البيت والعناية بها وتعطيها أولوية كبيرة ضمن خطتها لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

وقدم وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمساجد وتطويرها وحسن عمارتها واهتمامه بمساجد آل البيت بصفة خاصة، سائلا الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

الجمهورية:

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه، خلال مشاركته في مراسم التتويج، سوف ينقل مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الملك تشارلز الثالث، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة.

وفي شأن آخر أشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 22 / 2023 تبلغ 3,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 62,5% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حية كريمة"، وذلك لتنفيذ 206 مشروعات تنموية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تضمنت 26 قرية، وبلغ عدد المستفيدين 34 ألف نسمة.