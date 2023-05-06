عربة من الذهب الخالص و4 آلاف جندي.. تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز

كشفت وكالة أسوشيتدبرس تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بعرش التاج البريطاني، مشيرة إلى أنه سيكون هناك الكثير من الموسيقى الصاخبة والألماس والتيجان في حفل تتويج الملك تشارلز.

تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز

وقالت “أسوشيتدبرس” إن حوالي 4000 جندي سيخرجون في مسيرة إلى قصر باكنغهام في موكب ما بعد الحفل، مما يجعله أكبر عرض عسكري بريطاني منذ 70 عامًا وسيظهر الملك والملكة المتوجان حديثًا في عربة عمرها 261 عامًا مذهبة بالكامل.

ومن جانبه قال مايكل كول، مراسل بي بي سي الملكي السابق، “سيتوقف الناس ويشاهدون الموكب لأنه سيكون رائعًا فضلا عن الطقوس الاحتفالية المبهرة”.

وقالت أسوشيتدبرس، انه منذ 1000 عام وأكثر، تم تتويج الملوك البريطانيين في احتفالات فخمة تؤكد حقهم في الحكم وعلى الرغم من أن الملك لم يعد يتمتع بسلطة تنفيذية أو سياسية، إلا أنه يظل رئيس دولة المملكة المتحدة ورمزًا للهوية الوطنية.

ساعتان فقط لحفل التتويج

وقالت الوكالة إن الأزمات الاقتصادية في بريطانيا والأصوات المطالبة بتحويل المملكة المتحدة لجمهورية، قررت الحكومة البريطانية أن يكون الاحتفال لمدة ساعتين فقط وليس ثلاث ساعات فقط.

حيث قرر المنظمون أن حفل التتويج سيكون أقل من ساعتين كما تم ارسال 2300 دعوة للحضورن وطُلب من الأرستقراطيين تجنب ارتداء الملابس الاحتفالية، وسوف يسافر الموكب في طريق أقصر ومباشر إلى قصر باكنغهام من كنيسة وستمنستر.

يذكر انه في عام 1953 ، تم تجهيز كنيسة وستمنستر بمدرجات مؤقتة لزيادة سعة المقاعد إلى أكثر من 8000، وامتد موكب التتويج لمسافة 5 أميال (8 كيلومترات) عبر وسط لندن بحيث يمكن لحوالي 3 ملايين شخص مشاهدة الحفل.