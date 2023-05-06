محاكمة متهم بـ"داعش حلوان" الإرهابية اليوم

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية داعش حلوان"، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

وكانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى تعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيًا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.