السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة وعدد من المحافظات

طلاب
طلاب

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023/2022، لصفوف النقل (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي)، بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.

ومن المُقرر أن يؤدي الطلاب، اليوم، الامتحان في مادة اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إن صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية لطلاب المرحلة الإعدادية وتبرز قدراتهم.

وأشار الوزير، إلى أن الإطار العام يستهدف التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق تحقيقًا للمزيد من التعلم، مع الوضع فى الاعتبار ما تم من فقد للتعلم أثناء تداعيات جائحة كورونا، والتي تركت فجوة في مختلف أنحاء العالم لا تزال الدول تتعامل مع تأثيراتها في مجال التعليم، فضلًا عن أهمية تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب في الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

الأول الإعدادي اختبارات نهاية العام احترازية مشددة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الحالي الدكتور رضا حجازي اللغة العربية والتربية الدينية

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