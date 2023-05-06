السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الغد: نعطي أولوية قصوى لملفات المحور الاقتصادي

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن الحزب مستمر في عقد ورش عمل مكثفة على مدار الفترة المقبلة لمتابعة ما تسفر عنه المناقشات داخل لجان الفرعية للحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحزب سيشارك في كافة المناقشات على مائدة الحوار وفقا للرؤية التي تقدم بها منذ أشهر لإدارة الحوار الوطني.

ولفت "موسى" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الحزب يعطي أولوية قصوى لملفات المحور الاقتصادي الآن نظرا لتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم، ونحتاج لمزيد من الحلول لمواجهة تلك التحديات لاستمرار دفع عجلة الإنتاج، وعدم التأثر بتلك التداعيات بشكل يؤثر سلبياً على المواطن البسيط.

وأشار إلى أن الوقت الراهن يتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف من خلال ندوات ومؤتمرات الوعي ومن خلال افكار اقتصادية إنتاجية خارج الصندوق وغير تقليديه تهتم بشكل أكبر بالشباب وتشغيلهم بعائد مادي يتناسب مع ظاهرة الغلاء العالمي

ولفت إلى أن الحوار الوطني ملقى على عاتقه تقديم روشتة اقتصادية حقيقية تتناسب مع التحديات والظروف والأزمات غير المسبوقة من خلال دعم الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيهما في ظل تحديات تتصاعد نتيجة استمرار رفع الفائدة من البنك الفيدرالي.

وانطلقت فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، الأربعاء الماضي، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهود جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادا دائما، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

إدارة الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية الإكتفاء الذاتي البنك الفيدرالي الجمهورية الجديدة الجلسة الافتتاحية الحوار الوطنى الزراعة والصناعة القوى السياسية المهندس موسي مصطفي موسي المحور الاقتصادي

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