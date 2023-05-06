باتشيكو: الآن فهمت سبب رفض مرتضى منصور المشاركة فى السوبر

أثار البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، الجدل عقب الخسارة أمام الأهلي في السوبر المصري.

وخسر بيراميدز أمام الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "محمد بن زايد".

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " لن أتحدث كثيرًا دون الدخول في أي تفاصيل، احترم الأهلي كثيرا ولن أتحدث عن أي شيء حتى لا أتعرض لعقوبة من اتحاد الكرة".

وأضاف " الآن أنا فهمت لماذا رفض مرتضى منصور المشاركة في السوبر ولهذا الأمر أوجه له التحية".

وكان بيراميدز قد شارك في السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة اعتراضًا على قرارات اتحاد الكرة.