السوبر المصرى| عبدالقادر: التتويج بفضل المستوى المميز من جميع اللاعبين

أكد أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يمتلك تشكيلة مميزة من اللاعبين قادرة على المنافسة بقوة في جميع البطولات، وأن التتويج بالسوبر لم يأتِ من فراغ بل بفضل المستوى المميز لجميع اللاعبين.

وأضاف عبدالقادر قائلًا، إن الجميع داخل الفريق كانوا يعلمون جيدًا أن هناك دوافع قوية لدى فريق بيراميدز للتتويج بلقب السوبر المصري، خاصة بعد خسارتهم كأس مصر أمام الأهلي قبل أسبوعين، ولكن لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في حصد اللقب.

وحرص عبد القادر، على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت اللاعبين من المدرجات بأعداد كبيرة، مؤكدًا أن وقوفهم خلف الفريق باستمرار يدفع اللاعبين إلى القتال من أجل الفوز بكل الألقاب.