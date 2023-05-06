"صحة الدقهلية": استمرار فعاليات المسح الميدانى لبحث معدلات انتشار البلهارسيا

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار أعمال الدراسة البحثية وفعاليات المسح الميداني لفحص نسبه 10٪ من سكان قرى (منيه سمنود، سنجيد، ميت مسعود) التابعين للإدارة الصحية بمدينه أجا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفي إطار تنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا والفاشيولا بحلول 2024، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، وتعليمات الدكتورة عفاف محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة.

و تهدف الدراسة إلى كشف ومعرفة معدلات الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا وعلاج الحالات المصابة منها، علاوة على فحص المجاري المائية وعلاج المصاب منها في تلك القرى بإشراف مباشر من الوزارة وفرق المديرية.

فيما كشفت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن فعاليات المسح الميداني بدأت أول مايو الجاري، وتستمر حتى يوم 20 مايو، حيث يستهدف المسح حوالي 5300 مواطن من سكان القرى المذكورة.

وأشارت "عبد الغني" إلى أنه يتم فحص عينات البراز للمواطنين وعلاج الحالات المصابة بالمجان، فضلًا عن متابعة الحالات المصابة بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر على، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أن المسح والفحص يتم من خلال فرق طبية مدربة، ولفتت إلى أن إدارة مكافحة القواقع تقوم بعمل فحص للمجاري المائية بتلك القرى للبحث عن القواقع الناقلة البلهارسيا والفاشيولا وعلاج المصاب منها بالسركاريا، مما يساهم في تحقيق أهداف الدراسة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين.