شعارات جديدة للفنادق توضح درجتها الفندقية

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، أن الغرفة بصدد تنفيذ شعار جديد لدرجة النجوم لكل فندق ليتواكب مع التصنيف الجديد الذى تم تنطبيقه على كافة المنشات الفندقية؛ طبقا لمعايير ومواصفات عالمية تترقى بالفنادق المصرية إلى المصاف العالمية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ شعار الخاصة بالفنادق الثابتة فئة الـ3 و4 5 نجوم من مادة الرخام وتصنيع شعار مختلف للفنادق الثابتة فئة النجمة والنجمتين، كما سيكون هناك شعار آخر للفنادق العائمة.

وطالبت الغرفة من كافة الفنادق التقدم بطلب لشراء الشعارات الجديدة مرفقً به آخر تقييم صادر للفندق من وزارة السياحة والآثار، وذلك فى موعد أقصاه الخامس عشر من شعر مايو الجاري.

مطار مرسى علم يستقبل 124 رحلة جوية

وفى ذات السياق كشف أبوالحجاج العماري الخبير الفندقى بمدينة مرسى علم، أن مطار مرسى علم الدولي سيتقبل بداية من السبت حتى آخر الأسبوع المقبل نحو 124 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار حتى الجمعة المقبل.

وأضاف “أبوالعمارى”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرحلات الجوية الأوربية الوافدة إلى مطار مرسى علم طوال الأسبوع المقبل من دول التشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى رحلات من المدن الألمانية وإيطاليا ومن إسبانيا وفرنسا، لافتا إلى أن هناك تنوع فى الأسواق الوافدة إلى مطار مرسى علم، كما أن هناك رحلات مباشرة من المدن الأوروبية إلى مدينة مرسى علم .

وأشار “أبوالعمارى” إلى أن مدينة مرسى علم تشهد أسبوعيا تدفقات سياحية من الأسواق الأوربية، فأصبحت المدينة من ضمن التوصيات بالزيارة لأشهر المواقع السياحية بأوروبا موضحا أن اكثر الجنسيات التى تسجل أعداد سياحية مرتفعة بشكل دورى مارس الجنسية الألمانية يليهم البولنديين ثم الإيطالي والتشيكي، والهولندي والسويسري، والبلجيكي، والنمساوي.

وأوضح أن فنادق مرسى علم تحرص على إقامة دورات تدريبية لتاهيل العاملين لديها والارتقاء بمستوى الخدمات والجودة المقدمة للنزلاء.