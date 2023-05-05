الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاهر محمد طاهر: لقب السوبر جاء فى توقيت مثالى قبل لقاء الترجى

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

عبّر طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر على حساب بيراميدز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأوضح “طاهر” في تصريحات على هامش لقاء السوبر، أن الفريق حقق لقبًا مهمًّا للغاية، وجاء في توقيت مثالي للغاية قبل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار “طاهر” إلى أن اللاعبين قدموا مباراة قوية، وكانوا في حالة من التركيز الشديد، وكان الفوز باللقب هدفًا للجميع بغض النظر عن هوية المنافس، دون أن يتأثر أحد بأي مؤثرات خارجية.

وأضاف أن المباراة شهدت حالة من الحماس الشديد في ظل رغبة كل فريق بالفوز، وأن لاعبي الأهلي تحلوا بالخبرة في مواجهة هجمات بيراميدز، إلى أن حققوا اللقب عن جدارة.

وشدد على أن الفريق سيحتفل اليوم بالبطولة، ثم يغلق الصفحة ويبدأ التركيز من أجل الاستمرار في مواصلة أهدافه خلال الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي بعد ذلك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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