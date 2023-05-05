السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودى يبحث ونظيره الأمريكى سبل وقف التصعيد فى السودان

الامير فرحان
الامير فرحان

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث سبل وقف التصعيد في السودان. 

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان. 

وأعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الجمعة، عن أن وفدي الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع غادرا إلى جدة لبدء المفاوضات، وفق قناة "العربية".

وأعلن الجيش السوداني الخميس، عن أن مدينة الأبيض وقيادة فرقة عسكرية تعرضت لهجوم من الدعم السريع وفق قناة "العربية".

وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن الوضع الميداني مستقر عدا أجزاء من العاصمة ومدينة الأبيض.

وزير فرحان الخارجية السعودية بلنكين

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