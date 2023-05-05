سمير عارف: مصر نجحت فى تأسيس بنية تحتية آمنة لجذب الاستثمارات

قال الدكتور سمير عارف، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر استهدفت خلال الـ 7 سنوات الماضية تأسيس بنية تحتية آمنة لجذب الاستثمارات، وبالفعل نجحت الدولة المصرية في ذلك، ولكن يتبقى ضخ الاستثمارات بصورة توازي هذا الحجم من الإنشاءات في البنية التحتية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن بعض المواقع والصحف التي تتحدث عن الاقتصاد المصري بسوداوية تأتي التصريحات من منطلق تجاري بحت، فبعض المستثمرين يريد شراء شركات مصرية ناجحة بأقل مبلغ ممكن وأكبر عائد متوقع.

وأكد سمير عارف، أن الفرص الموجودة في مصر واعدة، منوهًا أن هناك محاولات عديدة من الحكومة المصرية للقضاء على البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.