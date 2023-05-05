الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. نبوى الأزهرى يوضح علامات حب النبى (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن هناك علامات عدة يجب على المؤمن أن يظهرها كي يكون صادقًا في حبه للرسول.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن أول تلك العلامات هو أن من يحب أحد يكثر من ذكره، كما أن السيدة عائشة كانت تقول إن الرسول كان خلقه القرآن، فيجب أن نحب القرآن الكريم، مشيرًا إلى ضرورة أن يقتضي المؤمن بالرسول اقتضاءً كاملًا به في كل مناحي الحياة، وأن يتأسى بسنته وفي تعاملاته مع الناس. 

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

 

قناة الناس نبي الرحمة علامات حب النبي المؤمن الرسول

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