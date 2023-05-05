ضبط عاطلين تعديا على شخصين بأسلحة بيضاء في مطاردة بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، من إلقاء القبض على المتهمين بالاعتداء على مواطنين اثنين بالأسلحة البيضاء مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة وذلك في مطاردة ومشاجرة شوارع بمنطقة المندرة بكورنيش شرق المدينة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ومطاردة بين 4 أشخاص بمنطقة المندرة بحري على كورنيش الإسكندرية بنطاق القسم.

ووكشفت مقاطع فيديو التقطها مواطنون، بقيام عاطلان، بالتعدي ضربًا بالأسلحة البيضاء على اثنين آخرين بعد مطاردة ومشاجرة بينهما، وتركاهما وسط بركة من الدماء على كورنيش الإسكندرية وفرا هاربين.

وكما وصل القول الأمني رفقة سيارة الإسعاف، ونجح القوة الأمنية في مطاردة المتهمين وألقي القبض عليهما، وتم نقل الشابين المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهما، وجاري تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه وأخطرت النيابة التحقيقات.