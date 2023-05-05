الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاستخبارات الأوكرانية: تصريحات قائد فاغنر تعكس الخلاف بين العسكريين الروس

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن تصريحات قائد فاجنر تعكس الخلاف بينه وبين القادة العسكريين الروس، وفق وكالة رويترز الاخبارية. 

وفي غضون ذلك، قال الجيش الأوكراني إنه لا يرى أي قتال أقل حدة بالقرب من باخموت.

وقال سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم القيادة الشرقية الأوكرانية ، وفق “بي بي سي” الأوكرانية، انه منذ أشهر، كان بريجوزين يحاول الإدلاء بتصريحات شنيعة من أجل لفت الانتباه إلى نفسه".

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إن روسيا تحاول جاهدة الاستيلاء على باخموت بحلول 9 مايو.

فاجنر المرتزقة الروسية 

وهدد زعيم مجموعة فاجنر الروسية بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية في 10 مايو بسبب نقص الذخيرة.

وتحاول روسيا السيطرة على المدينة الشرقية منذ شهور ، على الرغم من قيمتها الاستراتيجية المشكوك فيها.

الاستخبارات الأوكرانية اوكلاانيا القادة العسكرين الروسي رويترز روسيا

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