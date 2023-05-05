متي بشاي: الحوار الوطني فرصة لعلاج التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي

صرح المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحوار الوطني فرصة عظيمة لعلاج التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي في كافة القطاعات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تركيزا شديدا من كافة الأطراف لمساعدة الدولة والحكومة لتخطي هذه الأزمات.

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم ، أن انطلاق الحوار الوطني يهدف الي الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من رجال الأعمال والصناع وأساتذة الجامعات وأيضا الشباب، من خلال استطلاع آراء مختلف الجهات للوصول إلى أهم الآراء التي يمكن الاستفادة منها في إزالة التحديات الاقتصادية وعلاجها .

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين، أن دعوة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد الحوار الوطني والاستماع الي مختلف الآراء من جميع فئات المجتمع يؤكد على تقدير الرئيس السيسي لأهمية ومتابعته مخرجات الحوار الوطني والتي ستكون بمثابة خارطة طريق اقتصادية و اجتماعية نستطيع من خلالها تجاوز هذه المرحلة الحرجة ، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي ووضع الحلول لما يواجهه الملف الاقتصادي من تحديات هو مسئولية مشتركة لكل أبناء الوطن وليس الحكومة وحدها.

وطالب متي بشاي ، بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من قدرة وتنافسية مناخ الأعمال المصري وعلى رأسها " البيروقراطية" والالتزام بتطبيق التحول الرقمي في كافة القطاعات والهيئات .