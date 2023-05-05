الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يتحدث عن مواجهة ليدز يونايتد ويحسم موقف «دي بروين»

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام ليدز يونايتد، كاشفًا عن موقفه عدد من لاعبيه من المشاركة في اللقاء، من بينهم صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين.

ويستضيف مانشستر سيتي، نظيره ليدز يونايتد، في الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الاتحاد)، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن موقف دي بروين، قال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: " دي بروين تدرب بالأمس بشكل جيد، سيخوض تدريب اليوم وبعدها سنقرر".

وبشأن موقف إيدرسون، قال جوارديولا: " إيدرسون جاهز ومستعد لمواجهة ليدز، مثلما كان الحال أمام وست هام".

وتحدث جوارديولا عن إمكانية إراحة رودري أمام ليدز، حيث قال: "سنرى اليوم، يجب أن أرى تدريبات اليوم وبعدها سنقرر".

وأضاف المدرب الإسباني: " اللاعبون كانوا متعبون جدًا بالأمس، يجب أن أرى كيف يتعافون اليوم."

وعن منافسه في المباراة المقبلة، قال مدرب "مان سيتي": " ليدز يونايتد يلعبون في كل مباراة من أجل أمور مهمة .. تأثير المدير الجديد سيكون كبيرًا عليهم. ليست لدينا معلومات، لذا يتعين علينا التكيف بسرعة بعد 10 أو 15 دقيقة من بداية المباراة. مرة أخرى، إنها مباراة هامة بالنسبة لنا".

وكان مانشستر سيتي، قد تغلب على ضيفه وست هام يونايتد، بثلاثية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي، والتي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي.

ويحتل مانشستر سيتي، صدارة ترتيب أندية «بريميرليج» برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة، عن أرسنال، صاحب المركز الثاني.

بيب جوارديولا ليدز يونايتد مانشستر سيتى كيفين دي بروين الدوري الإنجليزي الممتاز

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