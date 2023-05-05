الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو غرفة صناعات مواد البناء: الحوار الوطني يكتسب أهمية كبيرة لكافة فئات المجتمع

مواد البناء
مواد البناء

قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الحوار الوطني خاصةً في الشأن الاقتصادي يكتسب أهمية كبيرة لدى كافة فئات المجتمع من قادة وسياسيين وخبراء الاقتصاد والمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، اذ يعد خارطة الطريق لإيجاد حلول سريعة لتجاوز الاقتصاد المصري تبعات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة.

وأكد زيدان، أن قطاع الزراعة لابد وأن يحظى بأهمية كبيرة في جلسات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، واعطاء الزراعة أولوية في الفترة المقبلة من خلال توسيع الرقعة الزراعية والاعتماد علي المحاصيل الزراعية بشكل أكبر بجانب التوسع في برامج دعم الفلاح المصري.

وأضاف، لابد أيضًا مناقشة دعم الصناعة الوطنية بكل الطرق وإصدار ما يلزم من قرارات ومبادرات وحوافز حقيقية للاستثمار الصناعي، والاعتماد على القطاع الخاص وتوفير كل احتياجاته لزيادة الطاقات الإنتاجية من مستلزمات إنتاج وخامات.

وشدد علي ضرورة أن يتطرق الخبراء والاقتصاديين للحوافز المشجعة للإنتاج والتصدير منها تخفيف عبء الضرائب وأسعار الطاقة والأهم كذلك حافز التصدير لأنه محور رئيسي لكي يتمكن المصنع والمصدر المصري من المنافسات الخارجية خاصة وأن جميع الدول تدعم التصدير بأرقام كبيرة.

وأكد زيدان، أهمية مناقشة كافة التحديات الاقتصادية بمنتهى الشفافية وسبل النهوض بالقطاعي الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي، للوصول إلى رؤية شاملة لمستقبل الصناعة الوطنية وروشتة للنمو الاقتصادي المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشاد زيدان، بالحوار الوطني والذي يعكس توجه الدولة المصرية لتعزيز التشاركية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار عبر مناقشة كافة القضايا المؤثرة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي إذ أن هذه الفعاليات تدعم مسيرة البناء والتنمية، نحو مستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة على مستوى كافة القطاعات التي تزيد من قوة الاقتصاد المصري وتحجم من أثر الأزمات العالمية، وتعزيز القدرات التنافسية وزيادة الاستثمار المباشر.

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