الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتابع تجهيز مجمعات الخدمات قري "حياة كريمة" في برج العرب

مجمعات الخدمة المتكاملة
مجمعات الخدمة المتكاملة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بالمتابعة الدورية للخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة المقامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة.

وتنفيذًا لذلك تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، التجهيزات الخاصة بمجمع الخدمات بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وأبوصير والغربنيات، برفقة الدكتور طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

وقال محافظ الإسكندرية إن كل مجمع من مجمعات الخدمات يضم بداخله ( وحدة محلية، مركز تكنولوجى، شهر عقارى، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب بريد، مجلس محلى ) بحيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل على تحقيق حياة كريمة لأهالينا البسطاء  بمركز ومدينة برج العرب، لافتًا إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لإنجاز المشروعات بجميع القرى المدرجة.

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الإسكندرية حياة كريمه مدينة برج العرب القديمة قرى بهيج وأبوصير والغربنيات المبادرة الرئاسية

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