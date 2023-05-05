إيرادات أفلام العيد في أسبوعين.. محمد رمضان في الصدارة و"داوود" يحاول

اشتعلت حدة المنافسة في صراع إيرادات افلام عيد الفطر المبارك 2023، وذلك بمنافسة 6 أفلام يتصارع فيما بينهم على الإيرادات فيلمين وهما "هارلي" لمحمد رمضان و"يوم 13" لأحمد داوود، حيث يتصدر الأول المنافسة ويحاول الثاني اللحاق به.

ونرصد عبر التقرير التالي الإيرادات الكلية عقب أسبوعين عرض لأفلام عيد الفطر التي حصل "الدستور" عليها من أحد الموزعين السينمائيين.

تصدر فيلم "هارلي" لرمضان الإيرادات ما يقرب من 32 مليون جنيه، يشارك في البطولة كلا من مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.

حل ثانيًا "يوم 13" لأحمد داوود بما يقترب من 19 مليون جنيه، وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وثالثًا فيلم "بعد الشر" لعلي ربيع بـ11 مليون، الفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وجاء رابعًا "ابن الحج احمد" لشيكو بـ10 مليون، الفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وخامسًا "رمسيس باريس" لهيفاء بـ"3.5 مليون جنية، فيلم “رمسيس باريس” يشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

سادسًا فيلم "مغامرات كوكو" بـ"2.5 مليون، ويشارك في بطولة فيلم “مغامرات كوكو” كل من بيومي فؤاد والفنان خالد الصاوي والفنانة شيرين رضا وبمشاركة كلا من أوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وحمدي الميرغني وشيماء سيف ولفيلم من تأليف ايهاب الناصر ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وحل اخيرًا فيلم "ساعة إجابة" بمليون ونصف، ويشارك في بطولة فيلم “ساعة إجابة” كل من الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف.

وكانت إجمالي الإيرادات 78 ونصف المليون وذلك في غضون أسبوعين عرض للستة أفلام.