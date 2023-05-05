الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإصلاح والنهضة": إشادات واسعة وردود فعل إيجابية لافتتاح الحوار الوطنى

للحوار الوطني
للحوار الوطني

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن جميع المشاركين بالحوار الوطني، لديهم هدف واحد وهو إنجاح مساعي الرئيس السيسي، وتحقيق أهداف الحوار الوطني.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار لا يعد وليد اللحظة، إنما يعد استكمالًا لما تم البدء فيه وقتما أطلق الرئيس السيسي الدعوة للحوار الوطني، وأنهى العمل بقانون الطوارئ، وأفرج بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم.

وتابع: "الحوار الوطني بدأ منذ حرص الرئيس السيسي على أن يجمع جميع الشباب المصري، إذ أطلق إشارة البدء بعمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي جمع فيها كل أطياف الشعب المصري".

وواصل: "تنسيقية شباب الأحزاب كانت نواة للحوار الوطني، فكان لدينا تجربة ناجحة وتم البناء عليها على مستوى الوطن، وسوف يكتب لها النجاح".

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة نجاح مخرجات الحوار الوطني، قائلًا: "لما الرئيس السيسي بيدخل في حاجة بتكون مخططة، ومدروسة، نسير معه بخطوات وتدرج تتحمله الطاولة السياسية، لضبط وتيرة عملية الإصلاح السياسي".

وأوضح هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هناك إشادات واسعة وردود فعل إيجابية بعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مرددًا: "ما يحدث يعد عزفًا وبداية مبشرة ومطمئنة ومحققة للآمال".

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