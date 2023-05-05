إحباط تهريب 78 جنيهًا ذهبيًا داخل حقائب أجنبى بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي تهريب كمية من الجنيهات الذهبية بإخفائها أسفل حقائبه دون إفصاح عنها للجمارك.

البداية في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نجامينا، استوقف أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر حوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية صغيرة بكميات، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا ضبط 78 جنيها ذهبيا.

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد، مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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