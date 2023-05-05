إصابة 16 مواطنا في تصادم سيارتين على كوبري بني مزار بالمنيا

أصيب 16 مواطنا في تصادم بسيارتين على كوبرى بنى مزار بالمنيا، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل أعلى كوبري بني مزار، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

كشفت التحريات الأولية، أن الحادث وقع بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 16 مواطنا وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.