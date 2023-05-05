الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى صبرى يتذكر شقيقه الراحل فى ذكرى ميلاده بأغنية

رامي صبري
رامي صبري

أحيا الفنان رامي صبري، ذكرى ميلاد شقيقه المتوفي، بكلمات مؤثرة، كما دعا له وتمنى له الرحمة والمغفرة من الله عز وجل.

ونشر صبري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له من الذاكرة رفقة شقيقه، وعلق قائلًا: "ياه عالدنيا لما تفكر تعاندنا ليه علي غفله عن أغلي الناس تبعدنا، ليه وفي ثانيه تاخد مننا حبيبنا ياه عالدنيا، أخي كريم النهارده عيد ميلاده حبيبي في الجنة إن شالله الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبي".

يذكر أن شقيق الفنان رامي صبري، كان يعاني من تعاطي بعض المواد المخدرة، وقام والده بنقله إلى مصحة علاجية بمنطقة البدرشين، وفي اليوم التالي حاول المتوفى الهروب من المصحة فسقط في مياه ترعة المريوطية، فلقى مصرعه وفشلت كل محاولات إسعافه.

وكان رامي صبري قد وجه رسالة دعم لأصالة بعد الهجوم عليها بسبب إقامة حفل لها في القاهرة الجمعة.

وكتب رامي صبري قائلاً: "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن. ولا يوجد كلام يوصفها.. إنتي مصر وإنتي الوطن العربي وإنتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك وسطنا.. الله يحفظك ويبعد عنك أي شر.. هتنورينا في بلدك مصر يوم 5/5 وأنا أول الحاضرين". 

الفنان رامي صبري المواد المخدرة التواصل الاجتماعي شقيق الفنان رامي صبري لتواصل الاجتماعي

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