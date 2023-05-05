الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ثقافة الإسماعيلية" تواصل الاحتفال بعيد العمال بفعاليات وأنشطة بالمدن

أنشطة الهيئة العامة
أنشطة الهيئة العامة للثقافة

واصلت المواقع الثقافية بمحافظة الإسماعيلية تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

ونفذ بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة حكي بعنوان قيمة العمل والعامل، وتناولت أمينة المكتبة فيفي جاد من خلال الورشة تايخ الاحتفال بعيد العمال وأهمية العمل الجاد في بناء الأمم وضرورة المحافظة على العامل وكيف تؤمن الدولة للعمال حقوقهم وترعاهم.

كما نظمت مكتبة القصاصيين الثقافية محاضرة بعنوان التعبير عن الرأي حق من حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، ألقى المحاضرة راندا عبد الفتاح ضمن نشاط مكتبة القصاصين تحت إشراف هند محمد، مديرة الموقع، وتم التنفيذ بالإدارة الزراعية بالقصاصين.

وفي بيت ثقافة القنطرة شرق، أقيمت فعاليات اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل برئاسة الشاعر هيثم عمران، وانطلقت بورشة رسم عن مظاهر الصيف، تلتها محاضرة عن فن المسرح، تلاهما الاستماع إلى مواهب النادي في فن التمثيل والإلقاء والغناء والتدريب على الآداء بحضور أولياء الأمور.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة

الأكثر قراءة

مدير إدارة التجنيد: توجيهات من القوات المسلحة بتقديم تيسيرات تجنيدية لأبناء الوطن

كولر للاعبى الأهلى: تجنبوا الأخطاء الساذجة ومناوشات جمهور الزمالك

وزير الصحة ينعى طبيب سمنود المركزى وممرضة بمستشفى المقطم توفيا أثناء أداء عملهما

استقبال 3469 طلب ترخيص جديد في البحيرة

"مياه المنوفية" تنفذ خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي قبل فصل الصيف

السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتابع الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال