"ثقافة الإسماعيلية" تواصل الاحتفال بعيد العمال بفعاليات وأنشطة بالمدن

واصلت المواقع الثقافية بمحافظة الإسماعيلية تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

ونفذ بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة حكي بعنوان قيمة العمل والعامل، وتناولت أمينة المكتبة فيفي جاد من خلال الورشة تايخ الاحتفال بعيد العمال وأهمية العمل الجاد في بناء الأمم وضرورة المحافظة على العامل وكيف تؤمن الدولة للعمال حقوقهم وترعاهم.

كما نظمت مكتبة القصاصيين الثقافية محاضرة بعنوان التعبير عن الرأي حق من حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، ألقى المحاضرة راندا عبد الفتاح ضمن نشاط مكتبة القصاصين تحت إشراف هند محمد، مديرة الموقع، وتم التنفيذ بالإدارة الزراعية بالقصاصين.

وفي بيت ثقافة القنطرة شرق، أقيمت فعاليات اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل برئاسة الشاعر هيثم عمران، وانطلقت بورشة رسم عن مظاهر الصيف، تلتها محاضرة عن فن المسرح، تلاهما الاستماع إلى مواهب النادي في فن التمثيل والإلقاء والغناء والتدريب على الآداء بحضور أولياء الأمور.