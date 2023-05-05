انتهاء تصوير الموسم الثاني لـ"ريفو" وعرضه عبر منصة Watch It

انتهى فريق عمل مسلسل "ريفو 2" من تصوير آخر مشاهده استعدادا لعرضه قريبا عبر منصة Watch It.

ونشر تامر هاشم، عضو فريق كايروكي وأحد أبطال العمل، مجموعة صور من آخر يوم تصوير مسلسل "ريفو 2" والاحتفال بانتهاء التصوير.

وتدور قصة مسلسل «ريفو» حول الفتاة "مريم حسن فخرالدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة "ريڤو" الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات، وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقى.

يذكر أن مسلسل "ريفو" تم عرض الجزء الأول منه خلال صيف 2022، وهو من أعمال منصة Watchit الأصلية، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل وبطولة أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، تامر هاشم، مينا النجار، حسن أبو الروس، محسن محي الدين، سلوى محمد علي، هشام الشاذلي، عمرو جمال، محمد مولى، ملك الحسيني ويوسف حشيش.

ويضع المخرج يحيى إسماعيل، حاليا اللمسات النهائية لمسلسل ريفو، المتعلقة بالمونتاج والمكساج، تمهيدا لعرض الحلقات خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ بدأ صناع وأبطال العمل فى تصوير أحداث الجزء الجديد منذ حوالى سبعة أشهر وتحديدًا فى أكتوبر الماضي، وذلك عدة مناطق متفرقة منها مدينة نصر.