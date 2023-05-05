لافروف يلمح إلى أن هجوم مسيّرتين على الكرملين حدث بعلم واشنطن

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، الهجوم الأوكراني المفترض الذي استهدف الكرملين هذا الأسبوع بمسيّرتين ما كان ليحصل من دون أن تكون واشنطن على علم به، في وقت تنفي فيه كييف وواشنطن أيّ ضلع لهما فيه.

وقال لافروف خلال زيارة للهند: "هذا عمل عدائي، من الواضح أنّه ما كان ممكناً لإرهابيي كييف أن يرتكبوه من دون علم رؤسائهم"، مشدّداً على أنّ موسكو ستتّخذ "إجراءات ملموسة" للردّ على هذا الهجوم المفترض الذي أكّد الكرملين أنّ هدفه كان اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وتؤكّد موسكو أنّ دفاعاتها الجوّية أسقطت فوق الكرملين طائرتين أوكرانيتين بدون طيّار كانتا تحاولان اغتيال الرئيس بوتين.

ونفت كييف أيّ ضلع لها في هذا الهجوم المفترض في حين شكّكت واشنطن في صحّة الاتّهامات الروسية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتّهم فيها روسيا الولايات المتّحدة بالضلوع في هذا الهجوم المفترض.

والخميس، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ الولايات المتّحدة هي التي أصدرت الأمر بشنّ الهجوم في حين أنّ دور كييف اقتصر على التنفيذ.

وسارعت واشنطن إلى الردّ على هذا الاتّهام، واصفة إيّاه بـ"الكذبة" ونفت أيّ ضلع لها في الأمر.

لكّن وزير الخارجية الروسي ردّ على النفي الأميركي.

وقال لافروف الجمعة "إذا كنتم تعتقدون أنّه بمجرّد أن تنفي الولايات المتحدة وأوكرانيا التهم، يجب أن نتوقف عن التفكير في ما نعرفه عن ذلك، فالأمر ليس كذلك".

وأضاف الوزير الروسي أنّ "قدرة أصدقائنا الأوكرانيين والغربيين على الكذب معروفة جدّاً".