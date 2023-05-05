الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في القاهرة

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، من خلال أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

باتخاذ الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة .. وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية" وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي بقصد تحقيق الأرباح.