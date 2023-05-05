الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنى سويف تستقبل 29 سائحًا من جنسيات مختلفة على متن باخرة سياحية

السياح
السياح

وصلت لمحافظة بني سويف الباخرة السياحية "نايل مونارك" خلال رحلتها بين أسوان والقاهرة، وعلى متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه 29 زائرًا، معظمهم من السياح الفرنسيين، وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد، وكيل الإدارة، ومحمد فتحي، مسئول الرحلات بالإدارة.

وأعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجًا سياحيًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأعرب الفوج السياحي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم، وتوفير كل التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم  النيلية بين القاهرة وأسوان.

الباخرة السياحية الإدارة العامة للسياحة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السياحية والأثرية الفوج السياحي

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