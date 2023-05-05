محسب: حل 90% من القضايا المطروحة بالحوار الوطنى سيُحدث نقلة نوعية ‏غير مسبوقة

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني، إنه إذا تم حل 90% من القضايا المطروحة بالحوار الوطني سيُحدث ذلك نقلة نوعية ‏غير مسبوقة في مصر.

وأضاف «محسب»، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا مئات الآلاف من الأفكار المحترمة البناءة التي تحل الأزمات بالفعل، وتم تجميعها ودمجها في 113 قضية، لو حلينا 90% من تلك القضايا الوضع سيكون أفضل بمراحل".

وأشار إلى أن الـ113 قضية موزعين على 19 لجنة عبارة عن ورش عمل ‏قوية ومجتمعية، ومشاركة مفتوحة تضم كل القوى السياسية، كما رأينا في الجلسة ‏الافتتاحية للحوار الوطني.‏

كما أكد أنه لا توجد طائفة في مصر غير ممثلة في الحوار الوطني أيًا كان ‏فكرها وأيديولوجيتها، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعد تشاركية حقيقية.