محسب: حل 90% من القضايا المطروحة بالحوار الوطنى سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنه إذا تم حل 90% من القضايا المطروحة بالحوار الوطني سيُحدث ذلك نقلة نوعية غير مسبوقة في مصر.
وأضاف «محسب»، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا مئات الآلاف من الأفكار المحترمة البناءة التي تحل الأزمات بالفعل، وتم تجميعها ودمجها في 113 قضية، لو حلينا 90% من تلك القضايا الوضع سيكون أفضل بمراحل".
وأشار إلى أن الـ113 قضية موزعين على 19 لجنة عبارة عن ورش عمل قوية ومجتمعية، ومشاركة مفتوحة تضم كل القوى السياسية، كما رأينا في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.
كما أكد أنه لا توجد طائفة في مصر غير ممثلة في الحوار الوطني أيًا كان فكرها وأيديولوجيتها، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعد تشاركية حقيقية.