الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محسب: حل 90% من القضايا المطروحة بالحوار الوطنى سيُحدث نقلة نوعية ‏غير مسبوقة

أيمن  محسب
أيمن  محسب

قال الدكتور أيمن  محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني، إنه إذا تم حل 90% من القضايا المطروحة بالحوار الوطني سيُحدث ذلك نقلة نوعية ‏غير مسبوقة في مصر.

وأضاف «محسب»، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا مئات الآلاف من الأفكار المحترمة البناءة التي تحل الأزمات بالفعل، وتم تجميعها ودمجها في 113 قضية، لو حلينا 90% من تلك القضايا الوضع سيكون أفضل بمراحل".

وأشار إلى أن الـ113 قضية موزعين على 19 لجنة عبارة عن ورش عمل ‏قوية ومجتمعية، ومشاركة مفتوحة تضم كل القوى السياسية، كما رأينا في الجلسة ‏الافتتاحية للحوار الوطني.‏

كما أكد أنه لا توجد طائفة في مصر غير ممثلة في الحوار الوطني أيًا كان ‏فكرها وأيديولوجيتها، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعد تشاركية حقيقية.

الحوار الوطنى إدارة الحوار الوطني الدكتور أيمن محسب برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

ضبط 255 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة فى الغربية

مقتل زوج على يد زوجته فى الأقصر

مصرع طفل وإصابة شاب صدمهما قطار بأسيوط

إزالة 54 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط

السيطرة على حريق قبل امتداده لمنازل المنشية فى طور سيناء

MMS والهيئة السعودية للسياحة توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز المحتوى السياحى عن السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات