إحباط تهريب 224 خصلة "شعر مستعار" و"سيف" بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية من خصلات الشعر المستعار، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته سيف.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الملكية الأردنية، استوقف أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ له وجود كثافات عضوية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود ٢٢٤ خصلة شعر مستعار كل واحدة كانت داخل كيس شفاف خاص بها.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته سيف معدني في صالة السفر أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران الخليج المتجهة إلى البحرين، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ رقم لسنة ١٩٥٤.

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