الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية": توريد 121 ألفًا و912 طنًا من الأقماح لمواقع التخزين

توريد القمح
توريد القمح

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة، إنه تم توريد 121 ألفا و912 طنا من الأقماح، حتى اليوم، لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة- وفقا لبيان- أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وأن العمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، لافتا إلى أن اللجان تعمل اليوم الجمعة بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأوضح «دإيرة» أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينيه 272 ألف طن شملت 3 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن، و23 شونة للبنك الزراعي المصري، و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرا إلى أن كل موقع به لجنة، وأن الجميع يعمل على قدم وساق من كافة الجهات المشاركة، وأن هذا الموسم سيكون موسم خير.

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