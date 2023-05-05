قبل الحفلة بساعات.. التفاصيل الكاملة لحفل أصالة بمتحف الحضارة

تلتقي الفنانة السورية أصالة جمهورها ومحبيها مساء اليوم الجمعة في تمام السابعة مساءً من خلال حفل غنائي ضخم في بحيرة القاهرة Le lac du caire.

وتعاقدت أصالة مع إحدى منصات السوشيال ميديا الشهيرة في العالم على أن يكون حفلها على المنصة بشكل مباشر ليتمكن متابعوها من مشاهدة الحفل.

جاءت أسعار تذاكر حفل أصالة على 6 فئات، الفئة الأولى يكون الجمهور بها واقفًا Standing بـ2500 جنيه، والثانية HighTables بـ6000 جنيه، والثالثة GOLD بـ8000 آلاف جنيه، والرابعة PLATINUM بـ9000 آلاف جنيه، والخامسة DIAMOND بـ10 آلاف جنيه، والسادسة فئة الـVIP بـ12 ألف جنيه.

وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في أول تعاون بينهما.