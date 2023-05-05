5 مصابين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، نتج عن المشاجرة إصابة 5 بينهم 2 بطعنات في الصدر، وتم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تعيين الخدمات الأمنية بمكان الواقعة والحالة الأمنية مستقرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغاً من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين ببندر البلينا دائرة مركز البلينا بين طرفين ووجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، أنها بين "طرف أول" هيثم ح ح ع 30 سنة عامل بأجر مصاباً "بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسري"، والبدري ص ج 35 سنة عامل بأجر مصاباً "بجرح طعني بالصدر"، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وصابر ج م 59 سنة مزارع مصاباً "بكدمة فى القدم اليمنى"، و"طرف ثان" محمد ح أ 25 سنة عامل بأجر مصاباً "بجرح رضي بفروة الرأس"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ومبروك ح م 40 سنة عامل بأجر، وعلي م ح 18 سنة طالب مصاباً "كدمة بالجبهة من الناحية اليسرى".

الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني الأداة المستخدمة "سكين" أفادا تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق فى الواقعة.