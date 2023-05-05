الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يوم 13" يواصل الصدارة.. ومليونا جنيه إيرادات ليلة الخميس

بوستر
بوستر

يشهد موسم أفلام عيد الفطر منافسة شديدة خاصة بين فيلمي «يوم 13» لأحمد داوود، و"هارلي" لمحمد رمضان، بالإضافة إلى أفلام كبار نجوم الفن الذين يتنافسون على حصد أكبر رقم من الإيرادات واكتساح شباك التذاكر.

وشهد أمس الخميس إجمالي إيرادات وصلت إلى ما يقارب المليونين، نصفهما ذهب إلى «يوم 13» و"هارلي"، الذي تراجع مؤخرًا مع زيادة أرباح  فيلم داوود.

وحقق فيلم «يوم 13»، من بطولة أحمد داود، إيرادات بلغت قيمتها 876,356 ألف جنيه أمس الخميس.

وتدور أحداث فيلم «يوم 13» حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبدالغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وحقق "هارلي"، بطولة النجم محمد رمضان، إيرادات بلغت قيمتها 416,958 ألف جنيه، أمس الخميس.

من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وحقق فيلم "بعد الشر"، بطولة الفنان علي ربيع، إيرادات أمس الخميس بلغت قيمتها 313,202 ألف جنيه مصري.

فيلم «بعد الشر» من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة: على ربيع، ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة.

وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد»، بطولة الفنان شيكو، إيرادات أمس الخميس بلغت 223,366 ألف جنيه مصري.

فيلم «ابن الحاج أحمد» من بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم، وعدد آخر من الفنانين.

افلام عيد الفطر الفنان أحمد زاهر الفنان شريف منير الفنان علي ربيع الفنان أحمد داود لنجم محمد رمضان

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