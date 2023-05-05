برلمانى: كلمة الرئيس بالجلسة الأولى للحوار الوطنى تاريخية

اعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، القضايا المهمة التى جاءت فى الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجلسة الأولى للحوار الوطنى بمثابة ضمانة حقيقية لإصرار القيادة السياسية على إنجاح هذا الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على مشاركة جميع المصريين فى صنع وصياغة مستقبل مشرق لمصر وشعبها.

وأعرب "مسعود" فى بيان أصدره اليوم عن ثقته التامة فى حرص الرئيس على اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات التنفيذية التى تكفل تنفيذ كل ما يصدر من قرارات وتوصيات عن الحوار الوطنى، مؤكداً أن الرئيس السيسى منذ أن تولى مسئولية الحكم فى مصر كان حريصاً كل الحرص على طرح جميع الحقائق أمام المصريين بكل شفافية ووضوح ودائماً بفى بما يتعهد به أمام شعبه.

وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه مع تصريحات الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التى أكد فيها أن مجلس أمناء الحوار الوطني اتفق بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من المناقشات، تشمل: الدستور والأمن القومي والسياسة الخارجية وأن الدعوة التي جاءت من الرئيس السيسي، هذا ليس كلاما مجاملا للرئيس، لكنه واقع منذ عشرات السنوات، لم نشهد هذا من قبل فى حوارات كثيرة، لكن هذه هى المرة الأولى التي يكون فيها حوار بلا أهداف مسبقة وأنه لا توجد قوة سياسية ولا تيار شبابي ولا نقابي لم يشارك في الحوار داخل مصر، لا يوجد فرد واحد أعلن رفضه للحوار، هناك أصوات فردية تتشكك في الحوار، لكن على مستوى الكيانات، فالجميع مشارك.

وأكد المهندس أمين مسعود أن هذه التصريحات من المنسق العام للحوار الوطنى هى واقعية وأكبر دليل على ذلك ما تم داخل الجلسة الأولى للحوار الوطنى، فمصر كلها، ممثلة فى القوى السياسية والشعبية والحزبية، شاركت فى الحوارالوطنى، موجهاً التحية والتقدير للقائمين على الحوار الوطنى ولجميع المشاركين فى هذا الحوار الذى ستكون له آثاره الإيجابية فى صياغة مستقبل واعد لمصر وشعبها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.