الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ليفربول يكشف النقاب عن قميصه الأساسى للموسم الجديد (صور وفيديو)

القميص الجديد لليفربول
القميص الجديد لليفربول

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن قميصه الأساسي، الذي سيخوض به مبارياته في الموسم الجديد (2023-2024)، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال ليفربول، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن القميص الجديد سيكرم به النادي الأسطورة بيل شانكلي، الذي تولى تدريب «الريدز» قبل 50 عامًا.

وقال البيان: "طقم مبدع أعيد تصوره، إنه تصميم كلاسيكي باللون الأحمر الساطع لليفربول مع ياقة وأساور بيضاء متباينة مستوحاة من فريق شانكلي الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي 1973-74.

وأضاف: "على ظهر القميص، يوجد الشعار 97 المغلف باللهب الأبدي بفخر في مؤخرة العنق تخليداً لذكرى هؤلاء الأطفال والنساء والرجال الذين قُتلوا بشكل غير قانوني نتيجة لكارثة هيلزبره".

كان موسم 1973-74 هو الموسم الرابع عشر والأخير لشانكلي كمدرب للريدز، حيث قاد فريقًا يضم نجومًا رائعين أمثال إيان كالاهان وكيفن كيغان وراي كليمنس لتحقيق المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وظهر الثلاثي محمد صلاح، والأوروجواياني داروين نونيز، والكولومبي لويس دياز، في الصورة الترويجية للقميص الجديد.

وأكد النادي في بيانه، أن القميص الجديد يمكن للجماهير طلبه مسبقا عبر الإنترنت، قبل طرحه للبيع أمام الجمهور، يوم الخميس 18 مايو.

وأشار ليفربول، إلى أن الفريق سيظهر بالقميص الجديد، في آخر مباراة له على ملعبه، أمام أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم العشرين من مايو الجاري.

 

 

 

 

ليفربول بيل شانكلي محمد صلاح داروين نونيز لويس دياز استون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز

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