الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق نموذجية بالمطمر وكوبرى مشاة بمركز ساحل سليم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ سوق نموذجية بقرية المطمر وكوبرى مشاة بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومسئولو الشركة المنفذة للمشروع.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق النموذجية بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 5 ملايين و750 ألف جنيه، وتابع أعمال إنشاء عدد 21 محلًا بالسوق والتي سيتم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتلبي احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء كوبري مشاة بمدينة ساحل سليم لخدمة الأهالي وتخفيفًا للزحام المروري بالمنطقة وتسهيلًا للمواطنين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز.

وقال محافظ أسيوط إنه يجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروعًا يجري تنفيذها تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل والتي بلغت نسب تنفيذها من 80 إلى 95% وبتكلفة بلغت 74 مليونًا و793 ألف جنيه، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات.

ووجّه محافظ أسيوط رئيس مركز ساحل سليم، بالمتابعة المستمرة والميدانية لكل المشروعات والإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم وذلك من التنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كل متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

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احتياجات المواطنين إتاحة الفرصة الانتهاء من المشروعات التنمية الشاملة والمستدامة الهيئة العامة للأبنية التعليمية الخدمات المقدمة للمواطنين القري المستهدفة بالمبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحقيق التنمية الشاملة توفير فرص العمل للشباب

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