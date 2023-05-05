الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميدو يكشف تطورات شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة

ميدو
ميدو

كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن استمرار مجلس إدارة القلعة البيضاء في إجراءات التقدم بشكوى ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

واعتذر الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري أمام الأهلي؛ بسبب اعتراضه على قرار لجنة التظلمات بعد وقف عقوبة محمود كهربا.

 

ونشر ميدو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة، قائلا: "الزمالك يستعد لإرسال الأوراق المطلوبة للمحامي الإيطالي سالڤاتوري كاڤالي!! الرجل أكد بأنها ستكون واحدة من أسهل القضايا في حياته.. لجنة التظلمات ورطت الكرة المصرية بالبيان الذي أصدرته!!".

 

وكان اتحاد الكرة قد أعلن موافقة نادي بيراميدز على خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، بعد اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.

أحمد حسام “ميدو” شكوى الزمالك اتحاد الكرة الزمالك

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون ويُحيى آمال ليفربول الأوروبية بالدورى الإنجليزى

ميدو يكشف تطورات شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة

رئيس مجلس النواب اللبنانى يؤكد ضرورة مواجهة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 48 فرش حشيش فى طنطا

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر حادث سير بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

"مشاكل عاطفية".. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات