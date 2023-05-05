ميدو يكشف تطورات شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة

كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن استمرار مجلس إدارة القلعة البيضاء في إجراءات التقدم بشكوى ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم.

واعتذر الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري أمام الأهلي؛ بسبب اعتراضه على قرار لجنة التظلمات بعد وقف عقوبة محمود كهربا.

ونشر ميدو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة، قائلا: "الزمالك يستعد لإرسال الأوراق المطلوبة للمحامي الإيطالي سالڤاتوري كاڤالي!! الرجل أكد بأنها ستكون واحدة من أسهل القضايا في حياته.. لجنة التظلمات ورطت الكرة المصرية بالبيان الذي أصدرته!!".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن موافقة نادي بيراميدز على خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، بعد اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.