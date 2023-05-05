الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الثالثة.. نابولى يتعادل مع أودينيزى ويتوج بطلا للدورى الإيطالى

نابولي
نابولي

توج فريق نابولي ببطولة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023 عقب التعادل مع مضيفه أودينيزي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن لقاءات الجولة 33 من المسابقة.

فريق أودينيزي تقدم في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول عن طريق ساندي لوفريتش بعد تمريرة رائعة من ديستني أودوجي قبل أن يسكن الكرة في المرمى.

وتمكن فيكتور أوسيمين من تسجيل التعادل لصالح نابولي في الدقيقة 52 بعدما تابع تسديدة ارتدت بعد الاصطدام بدفاع نابولي.

ورفع نابولي رصيده بعد هذا التعادل إلى 80 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وقبل 5 جولات فقط على انتهاء المسابقة.

وحصد نابولي بطولة الدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخ الفريق وهي الأولى منذ 33 عامًا وتحديدًا موسم 1989-1990.

نابولى أودينيزي الدورى الايطالى فيكتور أوسيمين نابولي يتوج بالدوري الإيطالي

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