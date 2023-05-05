الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بداية من السبت المقبل.. الجامع الأزهر يستأنف حلقات ملتقى الطفل

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يستأنف الجامع الأزهر السبت المقبل، حلقات ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب الخطة الدعوية التي نفذها الجامع الأزهر طوال شهر رمضان المبارك.

 

ويحاضر في الملتقى الشيخ علي حبيب الله، منسق وحدة الإعلام بالجامع الأزهر الشريف، حول محور الطفل الفصيح، تحت عنوان "الفعل وعلاماته"، بينما يستعرض الشيخ محمد بيومي، الباحث بإدارة شئون القرآن الكريم بالجامع الأزهر، خُلق الوفاء ومدى أهميته لدى النشء.

 

ويواصل الرواق الأزهري، جهوده في توعية النشء ببعض الآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة التي تشغل بال الأسر المصرية، وتوعية الأطفال وتربيتهم على الأخلاق النابعة من صحيح الدين، ومن المقرر أن يتم تقديم فقرتين لعدد من مبدعي الأزهر من الأطفال، بمشاركة مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.


ويأتي الملتقى بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، ويهدف إلى تعليم وتربية وتوعية الأجيال الناشئة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل.

الجامع الأزهر حلقات ملتقى الطفل الطفل الخلوق الأزهر الشريف

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