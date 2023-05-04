الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التنمية المحلية" تخصص أرقامًا للشكاوى من مخالفة التعريفة الجديدة

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه منذ الإعلان عن زيادة السولار، كان وزير التنمية المحلية  اللواء هشام آمنة، على رأس غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة تطبيق القرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كل المحافظات بداية من أسوان حتى مطروح عرضت القرارات في كل المواقف، كما ألزمت السائقين بوضع استيكر بالتعريفة الجديدة.

وأشار متحدث وزير التنمية المحلية، إلى أن التعريفة الجديدة بعد الزيادة تصل إلى 10% على خطوط السير السريعة، مؤكدًا أن وزير التنمية المحلية تابع التطبيق على الأرض بمواقف القاهرة والجيزة ورافقه أكثر من محافظ مع رؤساء المدن والأحياء مع شرطة ومباحث المرور وكذلك الأمر في مواقف كل المحافظات بحيث يكون التطبيق على الأرض.

وكشف عن تخصيص أرقام للشكاوى في غرفة العمليات بالوزارة عن مخالفة زيادة التعريفة، وهي 01103111761- 01150606783، مؤكدًا أن المخالفات ستطبق وفقًا لقانون المرور على السائق والسيارة وهي مخالفات رادعة تصل لسحب رخص السيارة. 

التنمية المحلية أرقام للشكاوي مخالفة قانون المرور سحب رخص السيارة خطوط السير السريعة

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