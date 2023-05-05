الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق هائل نشب بعدد من المنازل بقرية ششتا التابعة لزفتى

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، على حريق هائل نشب بعدد من المنازل بقرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتي، بسبب ماس كهربائي باحدي المنازل وامتد الحريق إلي باقي منازل القرية المجاورة.
 

تلقت الأجهزة الأمنية في الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية ششتا التابعة لمركز زفتى بنشوب حريق هائل داخل أحدٍ المنازل بالقرية ملك "عبد الحميد ا ال" وامتد إلي عدد من المنازل المجاورة.


انتقلت الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتبين من التحريات وقوع ماس كهربائي بالمنزل الأول مما أسفر عن نشوب النيران داخله.


 تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

السيطرة على حريق هائل نشب بعدد المنازل بقرية ششتا ومدينة

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