خالد عبدالعزيز: الحوار الوطنى ليس جهة تنفيذ أو تشريع بل منصىة استشارية

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إنه لم يكن يتوقع مستوى الإعداد والتجهيز العالي للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، حيث خرج الحوار بصورة مشرفة للغاية.

سياسة الحكومة

وأكد خالد عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذ أو تشريع بل جهة استشارية تضع خبراتها وتوصياتها ليست ملزمة للحكومة، وتابع: "ربما تكون سياسة الحكومة متفقة أو غير متفقة مع مخرجات الحوار".

قوانين الحوار الوطني

وتابع: "الدراما المصرية أبرزت بعض المشكلات القانونية في ما يتعلق بقضايا الأسرة، لذلك سيتطرق الحوار الوطني إلى تلك القوانين بهدف تعديلها، موضحا أن قضية الزيادة السكانية هي القضية الآنية الملحة التي تؤثر في المحورين الاقتصادي والسياسي".